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Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию

Ранее народный артист СССР был госпитализирован перед Новым годом
Марлен Хуциев Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Марлен Хуциев
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 16 марта /ТАСС/. Народный артист СССР, 93-летний режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию одной из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Союза кинематографистов РФ.

"Марлен Мартынович в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Фёдора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность" и других кинокартин. В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" про Толстого и Чехова.

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