Финалисты проекта "Лидеры России" считают его конкурсом без проигравших

СОЧИ, 16 марта. /Корр. ТАСС Марина Шеина/. Участники конкурса "Лидеры России" считают, что в финале этого проекта нет проигравших. Опрошенные ТАСС финалисты, приехавшие в Сочи, отметили, что для них наиболее важно наличие образовательного гранта, а также возможность получить эксклюзивную информацию и советы от ведущих российских управленцев.

Более 227 тыс. человек подали заявки для участия во втором конкурсе управленцев "Лидеры России". После предварительных испытаний в финал были отобраны 300 человек из 60 регионов РФ. По условиям конкурса, все финалисты получат по 1 млн рублей, который могут потратить на обучение в любом российском вузе. 17 марта будут объявлены имена 100 победителей конкурса, они в течение года смогут заниматься с наставником из числа руководителей федеральных органов власти, крупных корпораций, губернаторов.

"Проигравших тут нет, финалисты - это те люди, которые точно уже победили. Помните игру "Кто хочет стать миллионером?" - так вот, мы тут все стали миллионерами с несгораемыми суммами, ведь многие шли сюда, в первую очередь, за обучением, в том числе и я. Плюс сама атмосфера позитива и концентрация в одном месте несколько сотен успешных заряженных людей - это дорогого стоит", - сказал ТАСС Василий Яицкий из Нижнего Новгорода.

По словам Елены Медведевой из Невинномысска, которая работает в Москве в Минэнерго, грант или наставник - не самый главный результат участия в конкурсе управленцев. "За такой короткий промежуток времени вместе с представителями со всей страны ты получаешь уникальный опыт для саморазвития... Главным призом является то, что однозначно ты сам поменяешься после конкурса. На мой взгляд, точно проигравших нет, все победители, и, я надеюсь, что каждый такой приз для себя открыл", - поделилась она.

Алексей Сергейкин из Железногорска, директор муниципального предприятия "Городское жилищно-коммунальное управление", считает, что такое мероприятие надо оценивать с помощью "формулы удовольствия". "Проигравших нет, и вообще к этому, я считаю, надо относиться, держа в голове известную формулу удовольствия - результат минус ожидание. Зачем ожидать чего-то, нужно просто получать от этого всего удовольствие", - говорит конкурсант.

То, что не увидишь по телевизору

Большинству опрошенных конкурсантов запомнились встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, президентом Сбербанка Германом Грефом и руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

"Да, большинство таких встреч прошли в закрытом режиме, а встреча с Мишустиным подтвердила, что это уникальная площадка... Ведь мы все понимаем, что по центральным каналам есть информация, которая доходит до всех, а здесь... с нами поделились эксклюзивной информацией. Мы как губки впитываем ее, ловим тренды", - сказал Тарас Преображенский из Ноябрьска, начальник коммерческого отдела компании "Ноябрьсктеплонефть".

Среди нынешних финалистов много тех, кто не пробился в финал прошлого года и повторно заявился на участие. Например, Дмитрий Толмачев из Ставропольского края, который является представителем немецкой компании в РФ.

"Главная моя мотивация - получение образования, вот почему я второй раз подряд участвую. У меня уже четыре диплома, но я из той категории людей, которые понимают, что в любом возрасте знания не будут лишними, мир очень динамичный. Я уже переговорил с РАНХиГС, скорее всего, благодаря образовательному гранту, опять пойду к ним, на программу MBA... Предложение по работе [здесь] тоже поступило, но я его не рассматриваю, потому что в моей ситуации меня сложно удивить, в том числе зарплатой", - сказал Толмачев.

Мастер-класс от управленца

Одно из нововведений этого года - в качестве заданий участникам предложили значительно больше реальных, а не выдуманных кейсов от наставников и компаний-партнеров. По словам Антона Касьяна из Благовещенска, руководителя офиса по обслуживаю VIP-клиентов Сбербанка, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов предложил финалистам, чей профессиональный бэкграунд не связан с работой в оборонно-промышленном комплексе, придумать, как увеличить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК.

"Мне больше всего заполнилась именно эта встреча, в целом Юрий Иванович Борисов остался доволен результатом, потому что логика наших рассуждений была в правильном направлении. Сами кейсы показались мне интересными как раз по той причине, что каждый из них - не вымышленная игра или абстрактная ситуация, а конкретная задача, которая стоит перед крупными компаниями нашей страны", - прокомментировал финалист.

Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев продемонстрировал участникам умение быстро организовать работу в форс-мажорной ситуации. Самолет, на котором он летел в Сочи на личную встречу с финалистами, из-за непогоды был направлен в Краснодар. Несмотря на это, мероприятие не сорвалось, сообщила эксперт по оценке конкурса Галина Солонникова.

"По мере выполнения кейса есть этап, когда участники должны собрать недостающую информацию, адресовав свои вопросы непосредственно наставнику. Игорь Олегович отвечал на их вопросы с помощью телефонного звонка по громкой связи, а групповая дискуссия участников была полностью записана на видео, все материалы участников были переданы лично в руки наставнику и детально им изучены, поэтому было четкое понимание, кто из ребят больше отличился. Был виден неподдельный, глубокий интерес со стороны наставника, он показал, что готов решать задачи нестандартными путями, это отметили и наши участники... Потом, когда Игорь Олегович приехал на площадку, он провел еще и личные встречи с наставляемыми", - рассказала Солонникова.

Конкурс - это площадка равных возможностей, поэтому нельзя было допустить того, чтобы участники лишились баллов наставника, добавила эксперт.

Как не потеряться

По рассказам финалистов, им не пришлось раздавать и собирать сотни визиток, чтобы не потеряться после завершения конкурса. 300 новых контактов в их мобильных телефонах появились буквально автоматически.

"А мы технологичны, мы приезжаем не с бумажными визитками, они у нас в электронных приложениях, за это отдельная благодарность организаторам. У нас есть внутренний чат и внутреннее приложение, где мы видим информацию друг о друге, в том числе контакты", - объяснила финалист из Москвы Светлана Матвеева, исполнительный директор по мотивации и организационному развитию корпорации АФК "Система".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента страны. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.