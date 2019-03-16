Патриотический фестиваль с катанием на электрокарах и мультимедиа-шоу прошел в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Экскурсии на электрокарах, мастер-классы по народным ремеслам, мельтимедиа-шоу на стене оборонительной башни и посвящение в ряды Юнармии прошли в Севастополе в субботу в рамках культурно-патриотического фестиваля в честь очередной годовщины Крымской весны, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

"На территории мемориального комплекса памятников обороны города "Малахов курган" прошел культурно-патриотический фестиваль "Мы вместе!", посвященный пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - сказала представитель пресс-службы. Были организованы выставка фотографий о событиях весны 2014 года, мастер-классы по славянской росписи, керамике, плетению из природных материалов и народной кукле, киносеансы.

Одной из особенностей стали поездки на электромобиле по Малахову кургану. "Это были полноценные экскурсии: во время поездки экскурсовод рассказывал, мимо чего проезжают, какие события связаны с этим местом, исторические факты. В них вошли участки, где были расположены укрепления, находящаяся на вершине кургана оборонительная башня, а также место, где были смертельно ранены адмиралы Корнилов и Нахимов", - пояснила собеседница.

Завершился фестиваль мультимедийным шоу на стене оборонительной башни. Это укрепление использовалось и при Первой обороне (1854-1855 годы) во время Крымской войны, и при Второй обороне (1942 год) во время Великой Отечественной; сейчас здесь горит Вечный огонь. Благодаря сложной системе проекторов и компьютерной графике на стене башни "ожили" объемные картины из истории города, обе обороны были показаны через историю укреплений на Малаховом кургане.

В рамках фестиваля в ряды Юнармии были приняты 300 севастопольских подростков. "Вступив в ряды Юнармии, ребята получили возможность оказаться полезными городу, совершать хорошие поступки. Правительство Севастополя будет поддерживать ваши начинания и инициативы", - сказал губернатор Дмитрий Овсянников, поздравляя ребят.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%. В этот день в обоих регионах запланированы праздничные мероприятия, но различные акции, концерты и тематические фестивали также пройдут накануне.