TMZ: дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Дочь певца Майкла Джексона - Пэрис Джексон - попыталась в субботу совершить самоубийство из-за показа фильма о ее отце. Об этом сообщил интернет-портал TMZ .

По словам его источников, близких к семье Джексон, 20-летняя пыталась покончить с собой по большей части из-за показанного ранее на телеканале HBO документального фильма "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland). В нем приводятся заявления двух молодых американцев, утверждающих, что они, будучи детьми, подвергались действиям сексуального характера со стороны Майкла Джексона. Семья певца, умершего в 2009 году, ранее назвала эти обвинения "публичным линчеванием" и подала в штате Калифорния судебный иск к HBO на $100 млн.

По данным TMZ, сотрудники полиции и скорой помощи прибыли к дому Пэрис Джексон в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) рано утром в субботу. В настоящее время она находится в больнице под постоянным наблюдением врачей. Состояние девушки оценивается как стабильное.

Пэрис Джексон, как отмечает интернет-портал, сама не смотрела фильм "Покидая "Нэверленд". Ранее она активно выступала в защиту своего отца и заявляла, что обвинения в его адрес в растлении малолетних безосновательны. В 2013 году она также пыталась совершить самоубийство. В последние годы девушка страдала от депрессии.