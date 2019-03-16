"Желтые жилеты" разгромили террасу ресторана Le Fouquet's в Париже

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Агрессивные радикалы в ходе акции протеста 16 марта разгромили и подожгли при помощи "коктейля Молотова" террасу ресторана Le Fouquet's в Париже.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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Как убедился корреспондент ТАСС на месте событий, участники беспорядков сорвали деревянные щиты, которыми администрация предусмотрительно закрыла окна ресторана, после чего толпа ворвалась внутрь. Молодые люди разбили посуду на столах, часть мебели вынесли, чтобы сжечь на импровизированных баррикадах в центре Елисейских Полей. Полиции удалось на время отогнать погромщиков от заведения, однако спустя полтора часа кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью на навес, после чего пламя охватило зал.

Сколько времени потребуется на восполнение ущерба - неизвестно. Администрация заведения хранит молчание. При этом ресторан считается одной из центральных достопримечательностей Елисейских Полей.

В центре внимания

Открытый на Елисейских Полях фабрикантом лимонада Луи Фуке в 1899 году, ресторан 120 лет служил местом проведения самых торжественных церемоний. Первоначально он служил местом сбора пилотов и авиаторов, а, начиная с 30-х годов, в этом месте собирались представители киноиндустрии.

На протяжении последних десятилетий здесь ежегодно проходил ужин в честь лауреатов премии "Сезар", главной кинематографической награды Франции. В этом ресторане также праздновал свою победу на выборах бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012). Однако тогда многие французы посчитали, что президенту надо было быть скромнее, а с подачи политической оппозиции за Саркози закрепилось прозвище "президент богатых". Сам Саркози признал, что совершил необдуманный поступок и ему следовало вести себя иначе.

Как заявляла пару лет назад генеральный директор Le Fouquet's Жеральдина Добе, первый и единственный раз за всю свою историю заведение закрывалось в 2017 году. Причиной послужили работы по расширению площади расположенного прямо над рестораном пятизвездочного отеля Barrière Le Fouquet's.

С 1990 года банкетный зал был включен в список исторических монументов города.