В Мурманске начался сбор средств в помощь морякам, задержанным в Кабо-Верде

ТАСС, 17 марта. Мурманским морякам, задержанным в Кабо-Верде, и их семьям будет оказана вся необходимая, в том числе материальная помощь. Такое решение было принято в субботу на встрече родственников членов экипажа судна "ЕSER", депутата Госдумы Алексея Веллера, представителей городских властей, а также представительства МИД РФ в Мурманске, сообщила пресс-служба мэрии.

"Есть такое понятие "морское братство". Именно поэтому призываю всех руководителей торговых судоходных компаний и рыболовных организаций нашего города присоединиться к сбору средств в помощь мурманским морякам", - заявил на встрече учредитель общественного благотворительного фонда "Фонд Мурманск" Юрий Крохмаль, слова которого приводит пресс-служба. Средства предложено перечислять на счет фонда.

Алексей Веллер сообщил, что находится в контакте с представителями МИД РФ и держит под контролем развитие ситуации вокруг судна. "По своей вине или нет люди попали в беду - решит следствие. Наша задача - вместе помочь землякам и их семьям", - подчеркнул депутат.

В конце января судно под иностранным флагом, следовавшее из Панамы в Марокко, было арестовано в порту города Праи. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде более 9 тонн кокаина. Под стражей находятся 12 россиян, девять из которых - жители Мурманска. 3 февраля стало известно, что власти республики приняли решение поместить всех россиян под стражу в тюрьму города Сан-Мартинью в окрестностях Праи, 21 февраля после истечения трехнедельного карантина заключенные переведены в общие камеры.