СМИ: дочь Майкла Джексона вернулась домой после госпитализации

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Дочь певца Майкла Джексона Пэрис вернулась домой после госпитализации. Об этом сообщил в субботу журнал People.

По словам источника издания, утром 20-летняя девушка попала в ситуацию, после которой ей потребовалась помощь врачей. "Она в настоящее время дома, у нее все в порядке", - отметил источник. Подробностей о произошедшем не приводится.

Ранее в субботу интернет-портал TMZ сообщил, что Пэрис Джексон была госпитализирована после попытки самоубийства. Позже сама девушка назвала в Twitter журналистов TMZ лжецами, однако не пояснила, какая именно опубликованная порталом информация не соответствует действительности.

Журнал People, в частности, приводит заявление представителя полиции Лос-Анджелеса, который подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов утром в субботу прибыли к дому, где живет Пэрис Джексон, поскольку кто-то пытался совершить самоубийство. О ком именно идет речь, в полиции не уточняют. Издание отмечает, что девушка в больнице была помещена в специальный блок для пациентов, которые, по мнению врачей, могут представлять угрозу для себя или окружающих и нуждаются в особом надзоре.

Телеканал CBS после произошедшего опубликовал кадры, на которых видно, как Пэрис Джексон едет в автомобиле на пассажирском сиденье. Она улыбается и не производит впечатление человека, получившего серьезную травму.