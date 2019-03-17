В Оттаве День святого Патрика отметили парадом ретро-автомобилей

ОТТАВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Более тысячи человек стали участниками и зрителями ежегодного парада в Оттаве в честь Дня святого Патрика. Как сообщили в субботу в городской администрации, шествие в Оттаве состоялось в 37-й раз.

Парад стартовал от здания мэрии Оттавы и прошел по нескольким центральным улицам, движение транспорта по которым заблаговременно перекрыли сотрудники полиции. В шествии были задействованы волынщики в килтах, артисты, танцевавшие традиционные ирландские танцы, а также несколько автомобильных платформ, на одной из которых по Оттаве проехал и сам "Святой Патрик". Также в параде приняли участие около 10 ретро-автомобилей. В одежде зрителей преобладал зеленый цвет, некоторые надели костюмы клевера-трилистника, лепрекона и арфы, которые являются самыми известными символами Ирландии.

День святого Патрика приходится на 17 марта. В Канаде, как и в США, проживают много потомков переселенцев из Ирландии, а все ирландцы глубоко чтят своего святого. Согласно данным канадского Бюро статистики, в этой стране более 4 млн человек считают себя ирландцами или являются потомками переселенцев из Ирландии.

Праздничные шествия и концерты в честь Дня святого Патрика проходят и в других городах страны, таких как Монреаль (провинция Квебек), Торонто (провинция Онтарио), Виннипег (провинция Манитоба), Ванкувер (провинция Британская Колумбия), Калгари и Эдмонтон (провинция Альберта) и других.

Согласно преданию, в V веке нашей эры святой Патрик принес в Эйре (историческое название Ирландии) христианство с европейского континента. 17 марта 461 года проповедник умер, а примерно с середины XVIII века этот день стал отмечаться парадами в его честь.