"Ночные волки" попросят власти включить парк у горы Гасфорта в Севастополе в крымскую ФЦП

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Клуб "Ночные волки" намерен обратиться к властям РФ и Крыма с просьбой включить в федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию Крыма проект развития ландшатного парка в пригороде Севастополя, где ежегодно проходит одно из известных в России байк-шоу. Федеральная поддержка позволит подвести к площадке инженерные коммуникации, сообщил ТАСС лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов, известный также как Хирург.

"Сейчас для нас важно попасть в федеральную целевую программу: это позволит добиться, чтобы здесь появились инженерные сети, а они необходимы для развития ландшафтного парка. В этом плане тут, что называется, чистое поле: нет ни воды, ни электричества, ни газа, ни канализации - ничего! Сети в будущем запланированы рядом с горой Гасфорта (у подножия которой расположен парк), и будет логично, если мы тоже сможем ими воспользоваться", - сказал Хирург.

Несмотря на отсутствие комуникаций, подчеркнул собеседник агентства, территория парка постепенно развивается вслед за байк-шоу, которые проводятся с 2009 года и сейчас собирают тысячи человек из разных регионов России и из-за рубежа. "Уже сейчас здесь созданы невероятные декорации, спортивные и трюковые площадки, вейк- парк. Проводятся масштабные, разнообразные и востребованные народные проекты. Здесь работает сплоченная команда энтузиастов", - уточнил он.

Хирург отметил, что "Ночные волки" намерены и сами работать над привлечением инвестиций в развитие этого проекта.

Ранее сообщалось, что молодежная автономная некоммерческая организация "Ночные волки" арендует у правительства Севастополя земельный участок площадью 267 га на территории около горы Гасфорта, где ежегодно проводит массовые байк-шоу. Ранее предполагалось, что на этом участке также будет создан парк "Патриот", но пока проект не реализован из-за ряда сложностей.