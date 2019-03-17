Экипажи из Севастополя победили в регате в честь пятилетия Крымской весны

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Экипажи из Севастополя победили и в детских, и во взрослых этапах регаты "Крымская весна - 2019", приуроченной к годовщине воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент ТАСС.
"Регата проходит в два этапа, 15-16 марта прошли два гоночных дня, в соревнованиях приняли участие дети в трех классах яхт - ZOOM 8, "Оптимист" и Lazer 47, взрослые яхтсмены соревновались на яхтах SB20. Всего в регате приняли участие 70 яхтсменов на детских яхтах и 11 экипажей на яхтах SB20", - сказал президент федерации парусного спорта Валерий Зубков.
Участниками соревнований стали около 10 регионов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Самарская область, отметил он.
В воскресенье вне основных соревнований пройдет еще один этап регаты на 11 яхтах SB20, в котором примут участие главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников, а также главнокомандующий Черноморским флотом Александр Моисеев. Соревнования пройдут в акватории Севастопольской бухты.
В течение нескольких дней в Крыму и Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%.