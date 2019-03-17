Десятки воздушных шаров запустили в небо над Читой в годовщину Крымской весны

ЧИТА, 17 марта. /ТАСС/. Десятки воздушных шаров цветов российского триколора запустили в небо участники флешмоба в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией в воскресенье в Чите, передает корреспондент ТАСС с Театральной площади города.

"Праздничные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией, проходят сегодня в Чите и районах Забайкальского края. Одно из самых ярких - флешмоб "От неба Забайкалья к небу Крыма", во время которого читинцы запустили в небо над городом воздушные шары цветов российского триколора - белые, синие и красные", - сообщили организаторы акции.

Воссоединение с Крымом отмечают сразу на трех центральных площадях Читы. Больше часа школьники читали на Театральной площади города стихи, посвященные Крыму. Их слушали десятки горожан - как взрослые, так и дети. На Площади революции состоялся концерт молодежных коллективов "Встречаем крымскую весну вместе".

"Празднование годовщины Крымской весны на главной площади города начались с фитнес-разминки. Затем здесь выступили муниципальных духовой оркестр и ансамбль песни и пляски регионального пограничного управления ФСБ России", - отметили в министерстве культуры Забайкальского края. Здесь же работали передвижной кинотеатр и библиомобиль с книжной выставкой, посвященной Крыму.

Помимо этого, праздничный концерт "Мы вместе" прошел в воскресенье на Площади труда в пригороде Читы, а в Парке культуры и отдыха Дома офицеров состоялись соревнования по воркауту и турнир по мини-футболу.

В течение нескольких дней в Крыму, Севастополе и многих российских городах проходят праздничные мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%.