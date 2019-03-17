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Саперы Балтийского флота обезвредили снаряд времен ВОВ, обнаруженный в центре Калининграда

Его нашли при проведении строительных работ

ТАСС, 17 марта. Саперы Балтийского флота обезвредили крупнокалиберный снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в центре Калининграда. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба флота.

"Военнослужащие группы разминирования одного из соединений армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в центре Калининграда", - говорится в сообщении.

Снаряд был обнаружен при проведении строительных работ на улице Александра Невского. Военнослужащие Балтийского флота вывезли его на полигон в Калининградской области, где он был подорван.

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