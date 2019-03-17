Автогонки и паркур. Фестиваль "Крымская весна" проходит в Парке Горького

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Праздничные гуляния по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией проходят на 13 площадках Москвы в рамках фестиваля "Крымская весна". Одной из таких площадок стал ЦПКО имени М.Горького, где любой желающий может почувствовать себя в роли участника автогонки "Формула-1" или изучить элементы паркура, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году в рамках общего фестиваля "Крымская весна" в Москве по всему городу расположились 13 интерактивных площадок, одна из них - "Крымская Волна" в парке Горького. Это целая серия развлекательных мероприятий, которые впервые состоялись в прошлом году на территории республики Крым, она привлекла в общей сложности около 10 тыс. человек и получила достаточно активный отклик, потому что людям было интересно посмотреть и попробовать экстремальные направления уличной культуры и спорта", - сказал ТАСС представитель пресс-службы фестиваля Никита Ванько.

По его словам, отдых в Крыму с каждым годом набирает популярность, выходит на новый уровень. В 2019 году популяризацию активного отдыха в Крыму поддержала "Крымская волна" в Москве.

Возле входа в парк на берегу Пушкинской набережной установлена большая сцена, на которой представители рэп-культуры исполняют треки.

Workout

Рядом со сценой расположилась одна из пяти площадок фестиваля "Крымская волна". Профессиональные паркурщики и представители направления workout (уличная гимнастика, спортивная субкультура, которая включает в себя выполнение упражнений на уличных турниках, брусьях) показывают упражнения. Основным элементом является подтягивание на перекладине, также ребята выполняют кувырки и сальто.

Гости парка могут не только наблюдать, но разучивать самые простые элементы. "Любой желающий может попробовать, для этого мы сначала проводим инструктаж, разминку и только потом показываем элементарные движения, например подтягивание и отжимание на брусьях", - сказал тренер по Workout Яков Воронов.

Гонки дронов

Очередь собралась возле обучающей площадки. Вокруг нее летают квадрокоптеры под управлением специального шлема и пульта.

Сначала инструктор объясняет, как правильно обращаться с техникой, после чего любой желающий может попробовать управлять беспилотником. Наблюдать за полетом можно с помощью очков виртуальной реальности - надевшему их кажется, что он находится внутри летающего дрона.

В нескольких метрах от летающих квадрокоптеров расположилась миниатюрная трасса с препятствиями, где гости фестиваля соревнуются на радиоуправляемых внедорожниках. Такое соревнование сравнимо по психологическому восприятию с гонками в "Формуле-1", объяснил ТАСС представитель федерации автомодельного спорта Москвы Малышко Дмитрий.

"Две машины параллельно едут по одинаковой трассе и преодолевают препятствия из камней, уклонов, подъемов, то есть как на настоящем тест драйве. На машинах есть маслонаполненные амортизаторы, редукторы, дифференциалы - это уменьшенный масштаб настоящей машины. Это напоминает "Формулу-1". Например, мотогонщик Виталий Карпов в свободное время катается на радиоуправляемых машинах зимой, потому что это своеобразная психологическая тренировка", - рассказал он.

Фристайл шоу

На отдельной площадке показывают различные трюки на байках и мотоциклах. Спортсмены во время движения выполняют сальто, "подпрыгивают" до пяти метров в высоту. Так, участник байк-фристайла Никита Ишин выполнил сальто и поворот на 360 градусов в воздухе одновременно. По словам спортсмена, ему понадобилось полтора месяца, чтобы разучить этот трюк.

"Спортсмены стартуют с разгоночной площадки в 6,5 м, после этого выполняют так называемую фигуру step and down - это когда они выпрыгивают из трамплина, который находится выше, чем приземление, пролетают [до него] примерно три с половино-четыре м. После этого [следует] большой трамплин с приземлением, где спортсмены могут пробовать безопасно самые свои сложные трюки, [затем они] пролетают тоже порядка четырех-пяти м, и в конце стоит фигура "квотер". Основной ее смысл, чтобы ребята разворачивались, уезжали обратно и забирались [на высоту в] 6,5 м", - уточнил технический директор шоу Ярослав Авдеев.

"Крымская весна" в Москве

Фестиваль "Крымская весна" проходит с 16 по 18 марта в Москве в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На 13 площадках организуют выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы в рамках цикла мероприятий "Московские сезоны".