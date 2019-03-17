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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Глава AirAsia удалился из Facebook, протестуя против загрузки видео атаки в Новой Зеландии

Тони Фернандес при этом отметил, что из Twitter удаляться не намерен

СИНГАПУР, 17 марта. /ТАСС/. Основатель и руководитель крупнейшего бюджетного авиаперевозчика Азии компании AirAsia Тони Фернандес сообщил в воскресенье, что удаляет свою страницу в Facebook в знак протеста против прямой трансляции в социальной сети террористического акта в Крайстчерче. Об этом он написал в Twitter.

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"Объем ненависти, который продолжается в социальных сетях, иногда просто зашкаливает", - отметил Фернандес. В тоже время он подчеркнул, что пока не намерен удалять свой профиль в Twitter, где число его подписчиков составляет почти 1,3 млн. В Facebook этот показатель находился на уровне 670 тыс.

Представители Facebook ранее сообщили, что удалили за сутки свыше 1,5 млн размещенных в соцсети видеозаписей, на которых был запечатлен теракт. Кроме того, администрация соцсети оперативно заблокировала аккаунты в Facebook и Instagram человека, который, по данным властей, открыл стрельбу в Крайстчерче, а также удаляет все сообщения лиц, которые высказываются в поддержку действий преступника.

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МалайзияНовая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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