Спектакли и традиционные угощения. Как проходит "Крымская весна" на Манежной площади

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Праздничные гуляния по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией проходят на 13 площадках Москвы в рамках фестиваля "Крымская весна". Одним из самых оживленных мест проведения праздника стала Манежная площадь в центре столицы, передает корреспондент ТАСС.

Крымское путешествие

На фестивальной площадке у киосков с едой и крымскими товарами актеры в национальных костюмах с улыбкой предлагают гостям принять участие в хороводе.

"По сюжету спектакля "Крымское путешествие" великий ученый Василий Христофорович Кондараки вместе с западными коллегами путешествует по Крыму и знакомится с этническим разнообразием полуострова. У нас интерактивный, иммерсивный формат, с максимальным задействованием зрителей, чтобы никто не мерз", - объяснил ТАСС режиссер спектакля Сергей Котюх.

Он отметил, что благодаря представлению зрители узнают о традициях народов, населяющих полуостров, о культуре крымских цыган, армян, татар, болгар, греков, молдаван. Гости принимают участие в танцах и национальных играх, поют народные песни.

Режиссер добавил, что на площадке фестиваля проходит четыре спектакля в день. "Самая сложная задача у тех актеров, кто выходит в начале - вовлечь людей в представление. Потом народ сам начинает охотно участвовать. Конечно, самые благодарные зрители - это дети, но участвуют и бабушки, и папы с мамами", - добавил он.

Чебурек и барабулька

Повара в палатках готовят разнообразную еду, которую принято считать традиционной для Крыма: супы с черноморской рыбой, бараний шашлык, янтык с зеленью и томатами.

Шеф-повар одного из ресторанчиков, представленных на фестивальной площадке, Ольга Боровикова, рассказала ТАСС, что посетителей и сейчас много, но основной поток гостей ждут после 16 часов.

"Мы удивляем народ рыбными блюдами: пельменями с рыбой, жареной корюшкой и барабулькой в хрустящем кляре. Но самое популярное блюдо - чебурек. Мне кажется, что фестиваль - это то время, когда людей можно по-настоящему порадовать чебуреком, ведь часто это блюдо ассоциируется с лотком у метро - кто и из чего там их готовит? А здесь аутентичный продукт, его сделали по черноморским рецептам", - сказала она.

Мастер-классы для детей

На Манежной площади работают два павильона, где для детей проводятся мастер-классы. Пока на ремесленном мастер-классе малыши расписывают деревянную заготовку в виде кораблика, на кулинарном занятии шеф-повар Екатерина Кокарева учит ребят готовить татарский лагман. Дети старательно нарезают мясо и овощи, следят за процессом варки блюда у плиты.

"Мы готовим крымские блюда, эта кухня очень колоритная, потому что собрана из кухонь разных национальностей: русской, татарской, турецкой. Когда дети готовят сами, они едят все с удовольствием. Например, когда ребята готовили морковные котлеты, они потом еще и весь морковный фарш с собой забрали, родители были удивлены", - рассказала ТАСС Кокарева.

Она отметила, что часто посетители приходят к ней на мастер-класс по нескольку раз. За день принять участие в занятиях могут до 70 детей.

Также для гостей фестиваля на Манежной площади устраивают национальные крымские игры. Например, в игре "Ящер" участники разбиваются на две команды - "комара" и "ящера", - а остальным игрокам надо взяться за руки и не пустить "ящера" к "комару".

Гости фестиваля

Жительница Москвы Алла пришла на фестиваль "Крымская весна" с сыном, невесткой и внучкой, и Манежная площадь - уже не первая площадка, которую она посетила.

"Фестиваль мне очень нравится, мы были на двух площадках, здесь и на Площади Революции. Представлены все лучшие товары из Крыма - продукты, косметика, посуда. Я сама родом из Крыма, живу давно в Москве, но нам все это до сих пор очень близко, и я испытываю патриотические чувства", - сказала женщина.

"Мне все очень понравилось, мои сын и дочь участвуют в конкурсах, гуляниях и играх, но и мне не скучно. Походим еще, посмотрим, что здесь продается и хотелось бы попробовать крымский чай с травами что-нибудь рыбное", - сказала ТАСС жительница Москвы Ирина, поделившись, что она является завсегдатаем московских фестивалей, посещала и "Московскую масленицу", и "Путешествие в Рождество".

"Крымская весна"

Фестиваль "Крымская весна" проходит с 16 по 18 марта в Москве в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На 13 площадках организуют выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы в рамках цикла мероприятий "Московские сезоны".