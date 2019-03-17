В Риге пройдет открытый урок русского языка в преддверии "Тотального диктанта"

РИГА, 17 марта. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия готовится в восьмой раз принять участие в международной гуманитарно-образовательной акции "Тотальный диктант". В преддверии ее проведения в Риге в воскресенье пройдет открытый урок русского языка, в котором могут принять участие все желающие.

"Грамотность — это то, что нужно постоянно "прокачивать".

"Грамотность — это то, что нужно постоянно "прокачивать". Зачем писать "Тотальный диктант"

"Десятки стран и сотни городов по всему миру уже готовят свои площадки. Во всем мире проходят открытые занятия по русскому языку для всех желающих. Латвия тоже присоединяется к мировому сообществу и готовится принять активнейшее участие во всемирном русском диктанте", - отмечает координатор акции в этой республике Александр Филей.

Первое занятие по подготовке к "Тотальному диктанту" пройдет 17 марта в Риге в Штабе защиты русских школ Латвии. "Обсудим любопытные моменты, связанные с традициями русской орфографии, и наиболее пикантные нюансы русской пунктуации", - подчеркивает он.

На данный момент уже несколько городов республики заявили об участии в этой международной гуманитарно- образовательной акции. "В Латвии диктант пройдет в Риге, Даугавпилсе, Резекне. И внимание: впервые в истории он состоится в Юрмале, на берегу Рижского взморья. Там свои двери распахнет курорт-санаторий "Янтарный берег". "Тотальный диктант" в Юрмале - это совершенно особое действо", - указывает Филей.

По его словам, главной площадкой для проведения "Тотального диктанта" в Латвии, как и в прежние годы, послужит актовый зал Балтийской международной академии в Риге.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, которая с 2004 года проходит для всех желающих в целях популяризации грамотности. Этот проект проводится силами активистов и волонтеров. За 15 лет "Тотальный диктант" превратился из небольшой студенческой акции творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в масштабное международное образовательное событие.

В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах. В 2019 году "Тотальный диктант" состоится 13 апреля, столицей акции станет Таллин. Текст диктанта составил писатель и литературовед Павел Басинский.

Рига в 2012 году впервые приняла участие в этой акции, собрав 222 желающих проверить свою грамотность. В 2018 году в Риге свои знания по русскому языку проверили 225 человек. Площадки также были открыты и в других городах страны - Даугавпилсе, Резекне и Валмиере.