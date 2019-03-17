Источник: Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Певицу Юлию Началову похоронят во вторник, 19 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в городской мэрии.

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Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в московской больнице. Причиной смерти певицы стала остановка сердца.

"Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище во вторник", - сказал собеседник агентства.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой. За свою карьеру певица выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик".