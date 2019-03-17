В Киеве неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Неизвестные осквернили и ограбили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Об этом говорится в сообщении Киевской митрополии УПЦ, опубликованном на ее сайте.

"Злоумышленники проникли в церковь через окно в алтарной части. Не боясь Бога, вандалы сбросили Святые Дары с престола, повалили семисвечник. Все пожертвования, а также серебряные кресты и цепочки воры взяли с собой, - говорится в сообщении. - На место преступления прибыл наряд полиции, который зафиксировал правонарушение".

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между УПЦ и непризнанным Киевским патриархатом. Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. Ситуация обострилась после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата.