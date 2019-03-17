В Риме намерены продолжать еженедельные акции в защиту климата

РИМ, 17 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Инициативная группа, поддержавшая акцию молодой шведской активистки Греты Турнберг, намерена продолжать акции против климатических изменений каждую пятницу. Уже объявлено, что следующая демонстрация назначена на 22 марта на одной из центральных площадей - Пьяцца дель Пополо.

Кроме того, организационный комитет надеется предложить конкретные меры по борьбе с потеплением климата. Предполагается, что инициативу продолжат и в других итальянских городах.

В Италии широко поддержали глобальную акцию Friday for future ("Пятница во имя будущего"), которая прошла по всему в миру в минувшую пятницу. В Риме на центральный проспект Императорских форумов вышли, по данным организаторов, 50 тыс. молодых людей. По данным полиции, в столице собрались не более 20 тыс. Самой младшей участницей стала пятилетняя девочка.

По всей Италии в акции приняли участие несколько сот тысяч человек. Акцию активно поддержали итальянские политики.

Грета Турнберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, начала пропускать школу по пятницам, чтобы протестовать против бездействия взрослых перед угрозой глобального потепления. Инициатива быстро превратилась в молодежное движение, участники которого намерены обратить внимание на проблемы, связанные с потеплением климата.