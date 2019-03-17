Женщины получат скидку на общественный транспорт в Берлине 18 марта

БЕРЛИН, 17 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Берлинское управление городского транспорта (BVG) объявило о проведении 18 марта акции с целью привлечения внимания общественности к проблеме разницы в зарплатах мужчин и женщин. Так, последние получат в этот день скидку на проезд на транспорте в германской столице.

Женщины смогут купить билет на целый день за €5,5, то есть они заплатят на 21% меньше, сообщили в BVG. Обычная цена составляет €7.

Акция будет действовать только 18 марта, в так называемый День равной зарплаты" (Equal Pay Day). В управлении городского транспорта Берлина обосновали данный шаг тем, что доходы мужчин и женщин в ФРГ сильно различаются не в пользу последних. По данным Федерального статистического ведомства Германии, разница составляет 21%.