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Порядка 8 тыс. человек собрались на молебен в сквере в центре Екатеринбурга

Верующие молились о мире, единстве и согласии общества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. человек пришли на молебен в сквер перед Свердловским академическим театром драмы в день Торжества православия в Екатеринбурге. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе епархии.

"В конце молебна на площадке собралось порядка 8 тыс. человек. В молебне на площадке будущего строительства храма святой Екатерины принимают участие верующие из приходов Екатеринбурга и городов региона", - сказали в пресс-службе. В епархии добавили, что верующие молились о мире, единстве и согласии общества.

В церемонии, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, актеры Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Михаил Галустян, передает корреспондент ТАСС.

Ранее молебны проходили в храмах города, однако в 2019 году был выбран сквер, "поскольку вместить такое количество молящихся не способен ни один храм Екатеринбурга", отметили в епархии.

День Торжества православия отмечается в первое воскресенье Великого поста.

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