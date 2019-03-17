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Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта

Президент примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

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"Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган", - говорится в сообщении.

В этот же день, как отметили в пресс-службе, Путин проведет в Симферополе встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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