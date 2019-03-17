Врачи контролируют состояние режиссера Марлена Хуциева

МОСКВА, 17 марта /ТАСС/. Народный артист СССР, 93-летний режиссер Марлен Хуциев находится в реанимации под присмотром врачей, сообщил ТАСС в воскресенье представитель Союза кинематографистов РФ.

"Марлен Мартынович в сознании, под контролем врачей, в надежных руках. Он по-прежнему в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 16 марта режиссер был госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц.

Хуциев - режиссер таких фильмов как фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность. В последние годы он работал над картиной "Невечерняя" про Льва Толстого и Антона Чехова.