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Около 20 тыс. человек посетили фестиваль "Крымская весна" в Ростове-на-Дону

На фестивале можно было поучаствовать в мастер-классах по кулинарии и продегустировать крымские сыры и вина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Фестиваль в парке "Левобережный" Ростова-на-Дону, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, собрал около 20 тыс. человек, сообщил ТАСС в воскресенье представитель управления информационной политики правительства региона.

Организаторы городского фестиваля "Крымская весна" сделали акцент на гастрономическом потенциале черноморского полуострова. На левом берегу Дона повара из Крыма провели кулинарные мастер-классы - шеф-повар из Севастополя учил гостей праздника готовить блюда русской кухни из крымских продуктов, желающим предложили продегустировать крымские сыры и вина.

Гастрономическую часть фестиваля также поддержали крупные рестораны Ростова-на-Дону, которые внесли в меню дополнительные предложения блюд из крымских продуктов.

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