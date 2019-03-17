В наблюдательный совет конкурса "Лидеры России" не поступило ни одной жалобы

СОЧИ, 17 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет конкурса управленцев "Лидеры России" не получил ни одной жалобы на принимаемые в рамках конкурса решения. Об этом сообщил в воскресенье журналистам член набсовета, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

В воскресенье в Сочи будут подведены итоги второго конкурса "Лидеры России".

"На данный момент ни одной апелляции, ни одной жалобы на решения конкурса не поступило в наблюдательный совет", - проинформировал Гусман. "До данного момента ни по результатам отборочного участия, ни по результатам полуфиналов ни одной жалобы не было", - уточнил он. По оценке Гусмана, в этом году конкурс прошел "намного более мощно, эффективно, успешно".

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала.

По итогам этих испытаний было отобрано 300 финалистов.

Победителями конкурса прошлого года стали 103 финалиста. Победителями конкурса этого года, по данным Гусмана, стали 104 участника.