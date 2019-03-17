Экстремалы из Уфы прошли по натянутым между двумя многоэтажками канатам

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Канатоходцы из Уфы прошли по канатам, натянутым между двумя многоэтажными домами. В отношении троих мужчин составлен административный протокол, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по Республике Башкортостан.

"В 06:00 мск в Советском районе Уфы трое молодых уфимцев в возрасте около 30 лет были доставлены в отдел полиции. Они натянули канаты между двумя многоэтажными домами и прошли по канатам. В отношении них составлен административный протокол за совершение мелкого хулиганства, они отпущены [домой]", - сказали в пресс-службе.

Собеседник не уточнил, привлекались ли ранее мужчины к ответственности.

Видео произошедшего опубликовал на своем YouTube-канале портал UFA1.RU. По данным портала, расстояние между десятиэтажными домами составляло 56 м, к выполнению трюка молодые люди готовились две недели.