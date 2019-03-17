"Кинопарк "Ялта" планируется создать на территории Ялтинской киностудии в ближайшие годы

СУЗДАЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Развлекательный "Кинопарк "Ялта" с открытыми кинотеатрами, музеем кинематографа и аллеей героев фильмов планируется создать на территории Ялтинской киностудии. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале директор Крымского медиацентра, в который входит студия, Светлана Косарич.

"Эта территория будет включать два зала под открытым небом, которые мы попытаемся запустить уже этим летом, с выходом на набережную. Это будет интерактивная зона, и в дальнейшем это будет часть общего проекта, который будет называться "Кинопарк "Ялта", - сказала она, добавив, что, помимо площадки на набережной в "нижней" части киностудии, планируется создать музейную, экскурсионную зону в "верхней" части.

По ее словам, сейчас студия "находится в плачевном состоянии, павильоны разрушены, возможности снимать там абсолютно нет".

По словам Косарич, на создание кинопарка потребуется около пяти лет. К декабрю 2019 года планируется определить проект парка.

"Здесь будет серьезная сцена на набережной, мы хотим, чтобы люди окунулись в эпоху Ялтинской киностудии, и все, что там будет происходить, будет происходить, как будто люди заглянули на киностудию. Там обязательно будут куклы соответствующие, аллея героев кинофильмов, которые снимались в Ялте, планируем сделать детскую площадку, на территории будут работать аниматоры", - отметила она.

О киностудии

Ялтинская киностудия находится в собственности Республики Крым, в частности министерства культуры республики. В декабре 2018 года вошла, путем объединения двух государственных бюджетных учреждений, в состав ГБУ "Крымский киномедиацентр".

Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков. Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период там сняли более 400 фильмов.

В Ялте снимали эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в районе Судака сняли "Отелло" с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях. Один из эпизодов фильма "Добровольцы" с Михаилом Ульяновым и Леонидом Быковым снимался в Судакской крепости, которая "играла" роль испанской крепости.

На полуострове снимали такие фильмы как "Акваланги на дне", "Василий Буслаев", "Одиссея капитана Блада", "Пираты XX века" и "Одиночное плавание". Одним из самых известных телесериалов, который снимался в Крыму чуть более 10 лет назад, стал фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".