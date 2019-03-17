Кириенко призвал победителей "Лидеров России" помнить об ответственности и "медных трубах"

СОЧИ, 17 марта. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал финалистов и победителей второго конкурса управленцев "Лидеры России", итоги которого подводят в воскресенье в Сочи, достойно пройти испытание "медными трубами", не прекращать своего личностного развития и быть примером для других. Церемония объявления победителей прошла в Парке науки и искусств "Сириус". "Я хочу вас всех поздравить с победой. Для каждого из вас вы все победители, и не только потому, что каждый из участников финала в соответствии с решением президента России получает 1 млн рублей на повышение квалификации, на свое образование в любом высшем учебном заведении нашей страны", - сказал, открывая церемонию, Сергей Кириенко.

Он обратил внимание, что все конкурсанты одержали "самую главную победу - [победу] над своей собственной слабостью, над своим собственными страхом", решившись подать заявку на конкурс. Кроме того, продолжил Кириенко, конкурсанты "победили в борьбе с собственной ленью". Все только начинается Выступая на церемонии подведения итогов конкурса, Кириенко обратил внимание его участников, что конкурс заканчивается лишь формально, а "настоящий конкурс только начинается, все только впереди и этот конкурс будет гораздо сложнее, это не четыре дня [финала конкурса], а целая жизнь". Одним из самых сложных испытаний первый замглавы кремлевской администрации назвал "испытание медными трубами". "Риск "зазвездить" есть, по опыту победителей первого года, к сожалению, такое бывало, - отметил он. - В тот момент, когда решите, что все сделано и я победил и уже не я отвечаю за свою жизнь, за меня кто-то должен отвечать - наставник, государство, руководитель компании". "В этот момент развитие остановится, начнется обратный отсчет", - предупредил Кириенко. Не упустить возможности В этом контексте он призвал всех участников конкурса помнить, что они сами отвечают за свою жизнь и свое развитие. Государство в соответствии с решениями президента РФ делает многое, чтобы создать возможность для развития, вкладывает средства, время лучших управленцев, но "возможность - это только возможность, воспользуетесь вы ей или нет, зависит только от вас", указал Кириенко. Напомнив, что до конца марта победители конкурса получат наставников, он пояснил, что "это только возможность воспользоваться временем и опытом лучших управленцев страны". "Как вы воспользуетесь, какой опыт из этого вынесет, зависит исключительно от вас", - констатировал первый замруководителя администрации президента РФ. Кириенко также предупредил финалистов конкурса, что после его завершения они будут находиться "под пристальным вниманием". "Все будет: ревность, зависть, более жесткие требования. Такова судьба лидеров, поэтому попросил бы вас, чтобы вы всегда об этом помнили", - сказал он.

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