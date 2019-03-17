Около 800 человек станцевали "Севастопольский вальс" на фестивале в центре Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Около 800 человек станцевали вальс в центре Ярославля на фестивале "Крымская весна", посвященном воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"Сегодня на Советской площади, в центре Ярославля, около 800 человек приняли участие в танцевальном флешмобе "Севастопольский вальс". Под одноименную знаменитую композицию Константина Листова сегодня танцевали люди разного возраста, разных профессий. Были студенты, творческие коллективы, пенсионеры, курсанты. Одновременно такой флешмоб прошел в 10 городах и районных центрах Ярославской области", - сказал собеседник агентства.

Для всех желающих научиться основным движениям вальса на площади проводился танцевальный мастер-класс. Профессиональные танцоры приглашали жителей города, показывали основные движения, привлекали к танцу всех желающих. На Советской площади в течение одного часа звучали популярные вальсовые мелодии.

На площади расположен каток, на нем в момент флешмоба фигуристы исполнили танцевальные номера под композицию "Севастопольский вальс".

"Также в Демидовском сквере в Ярославле приходила викторина, приуроченная к дате воссоединения Крыма с Россией. Это игра на знание истории и культуры. Подростки отвечали на различные вопросы, связанные с Крымом, нужно было бежать в определенные точки, получать информацию через QR-коды. Победителей наградили памятными призами с символикой фестиваля "Крымская весна"", - рассказали в пресс-службе.