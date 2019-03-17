Около 1,7 тыс. человек пришли на концерт "Крымская весна" в Сыктывкаре

ТАСС, 17 марта. Около 1,7 тыс. человек собрались на фестиваль-концерт "Крымская весна" в Сыктывкаре. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба городской администрации.

"Крымская весна" собрала порядка 1,7 тыс. гостей и жителей столицы Коми. Фестиваль-концерт с таким названием прошел сегодня на Театральной площади Сыктывкара", - говорится в сообщении.

Для гостей фестиваля работали различные тематические площадки, интересные людям всех возрастов. В концерте приняли участие лучшие коллективы города и региона. Для любителей спорта была организована спортивная площадка, для детей - анимационные программы и мастер-классы, всем желающим разливали чай из полевой кухни.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя при явке 80%.