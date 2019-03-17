Школьники и взрослые стали участниками квеста в Ставрополе, посвященного истории Крыма

СТАВРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Квест "Киммерия - Таврида - Крым", посвященный истории Крыма, привлек в Ставрополе школьников и взрослых участников. В музейно-выставочном комплексе "Россия - моя история" ТАСС пояснили, что квест, проходивший в течение недели, вызвал большой интерес у посетителей.

"В большинстве своем, конечно, приходили школьники, участвовали и просто группы посетителей, приходили компании друзей, чтобы увлекательно провести день в музее. Заинтересовал квест и взрослых - в один из дней приходили сотрудники центра внешкольной подготовки, разбились по командам, у каждой была своя атрибутика, достаточно интересно им было и познавательно", - рассказал ТАСС заместитель директора музея Михаил Чернов.

Стать участниками квеста в преддверие празднования дня воссоединения Крыма с Россией ставропольчане могли в течение недели. Во время прохождения заданий команды могли познакомиться с историей полуострова, его культурой, значением в истории России. В эти же дни в музее прошла интерактивная выставка и викторина на знание фактов о Крыме, победители получали значки в форме полуострова.

Ставропольский музей "Россия - моя история" стал также инициатором челленджа в социальных сетях - на страницах музея выложена картина Айвазовского и Репина "Прощание Пушкина с морем", изображающая поэта на берегу моря в Крыму. "Суть такая - мы выложили одну картину, другой музей может выложить в социальные сети изображение другой картины, связанной с Крымом, чтобы как можно больше людей узнали о замечательных местах Крыма или известных людях, посещавших полуостров", - пояснил Чернов.

В воскресенье, завершая цикл мероприятий, посвященных "Крымской весне", музей организовал показ фильма "Крым. Путь на родину", рассказывающий о событиях на полуострове, происходивших пять лет назад. "Я прошла викторину, заинтересовалась историей Крыма, решила посмотреть и фильм. В будущем эти события станут историческим фактом, а для нас это сейчас живые события, наша жизнь и наша страна", - сказала ТАСС одна из зрительниц, Светлана Семакина.