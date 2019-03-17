Первое за полвека крупное обновление парка планируется на Малаховом кургане в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Руководство Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя планирует обновить парк на Малаховом кургане. За 50 лет существования комплекса этого не делалось ни разу, и часть деревьев погибли или близки к этому, сообщил ТАСС в воскресенье директор музея Николай Мусиенко.

"Мы планируем провести благоустройство [парка на Малаховом кургане]. Считаем, что надо побольше цветов высадить - тем более, что погода позволяет любоваться ими круглый год, - проводить обновление парка, ведь деревья уже старые. Это будет затратно, так как надо покупать деревья, кусты и цветы - например, пора заменить самшит у центрального входа. Это [такое серьезное обновление] впервые за 50 лет", - сказал Мусиенко.

Он пояснил, что все деревья имеют свой срок жизни, и часть растений в парке погибла или скоро погибнет. Это естественный процесс, и обычно деревья и кустарники в таких случаях заменяют новыми. Проводить обновление музей намерен на собственные средства, приступить к работам планируется в этом году. "Сегодня мы с ребятами из общественной организации высадили 100 деревьев, но это для такого парка мало", - отметил директор.

Он также сообщил, что разрабатываются инструменты дополненной реальности для различных памятников Малахова кургана. Расширяется содержание раздела, посвященного объекту, в программе министерства культуры РФ "Артефакт", куда в ноябре была занесена экспозиция Оборонительной башни - одного из основных элементов укреплений на данном участке.

"Для открытых экспозиций - батареи Сенявина и противоштурмовой батареи - планируем сделать хорошее, достойное программное обеспечение с использованием инструментов дополненной реальности. QR-коды уже имеются, но это будет следующий этап. Более того, уже разработали открытки по Малахову кургану - с 3D, со звуком", - добавил Мусиенко.

Ранее сообщалось, что 18 марта, в пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией, президент страны Владимир Путин побывает в Симферополе и Севастополе. В частности, он посетит Малахов курган.

О комплексе

Малахов курган - старейший исторический центр Севастополя, расположенный на Корабельной стороне города, был ключевым местом укреплений в ходе Первой обороны города во время Крымской войны и Второй обороны - во время Великой Отечественной. На территории Малахова кургана расположены 22 памятника и мемориальных обозначения в честь его героических защитников. Сейчас Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах "Малахов курган" является одним из шести объектов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

В 2017-2018 годах на территории комплекса прошли масштабные ремонтно-реставрационные работы и благоустройство, которые не проводились с конца 1950-х годов. В ходе работ на Малаховом кургане отреставрированы Оборонительная башня Корниловского бастиона, орудия Противоштурмовой батареи и батареи Сенявина, место смертельного ранения адмирала П. С. Нахимова и памятник адмиралу В. А. Корнилову, братская могила русских и французских воинов. Заменены инженерные коммуникации, восстановлены подпорные стены на входной зоне кургана. Следующий этап - восстановление исторического парка, высадка краснокнижных растений. Уже создана автоматическая система полива, уложено современное травяное покрытие.