Псковские власти создали комиссию по ситуации с семьей, попросившей у Путина мини-трактор

ПСКОВ, 17 марта. /ТАСС/. Администрация Псковской области создала специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых из деревни Томсино Себежского района, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о покупке мини-трактора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации области, опубликованном в воскресенье на сайте регионального правительства.

По данным властей, после обращения к президенту у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве. Ранее сообщалось о том, что в конце 2018 года школьница из Себежского района без ведома взрослых отправила электронное обращение в адрес президента РФ, попросив подарить мини-трактор для мамы, которая работает санитаркой в районной больнице на двух ставках. По словам мамы девочки Елены Перчиковой, она живет в частном доме вместе с дочерью, семье не хватает средств на существование, так как зарплата женщины составляет порядка 14 тыс. рублей в месяц. Чтобы прокормить себя и ребенка, Перчикова содержит коз и занимается приусадебным участком, но возделывать огород вручную после дежурств в больнице не хватает сил и времени.

"По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сформирована комиссия, которая выедет в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся вокруг семьи Перчиковых. Члены комиссии на месте пообщаются с Еленой и Тасей Перчиковыми, проведут выездное совещание, чтобы всесторонне разобраться в ситуации, и в случае необходимости принять соответствующие меры", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в состав комиссии включены также первый заместитель губернатора Вера Емельянова, руководство областных комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, а также представители администрации Себежского района.

Ранее Перчикова сообщала ТАСС, что приобрела мотоблок за счет средств, собранных благотворителями. По словам Перчиковой, за счет помощи благотворителей ей удалось собрать порядка 90 тыс. рублей, часть из них семья направила на обучение ребенка. Появление техники, по словам женщины, помогло бы укрепить материальное положение семьи и обеспечило бы овощами собственного производства.

В январе псковские власти сообщали ТАСС, что намерены оказать женщине помощь, выделив определенную сумму на приобретение мини-трактора, заключив с ней социальный контракт по которому можно было бы отслеживать целевое использование этих средств. Для оформления документов Перчикова должна иметь регистрацию в Псковской области по месту жительства, либо по месту пребывания. Однако, по словам женщины, ей пока не удается это сделать из-за сложностей в работе системы документооборота.