Выставка глиняных игрушек разных регионов России открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 17 марта. /ТАСС/. Выставка глиняных игрушек "Игры всерьез" из разных регионов России и стран бывшего СССР открылась в воскресенье в Архангельской областной в научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова. Как рассказала ТАСС куратор выставки Марина Антипина, коллекцию, а также работы своих учеников предоставил народный мастер из Архангельска Сергей Клыков.

"Народный мастер Сергей Клыков предоставил для выставки свою коллекцию народных и авторских глиняных игрушек из разных регионов страны: Ленинградской, Оренбургской, Калужской областей, северных регионов, а также Белоруссии, Украины, прибалтийских стран, которую он начал собирать более 30 лет назад. Сейчас в коллекции больше 200 экспонатов. Также целую полку он предоставил под работы своих учеников", - сказала Антипина.

Среди работ - птицы, звери, всадники, растения. "Всех поражает темно-бордовый то ли олень, то ли не олень мурманского мастера - фантастическая работа. Игрушки из Прибалтики очень тонкие, изящные, со множеством деталей. Некоторые работы похожи на нашу северную, например, каргопольскую игрушку, а некоторые заметно отличаются, например, игрушки из Дагестана", - отметила собеседница агентства.

Как пояснила куратор выставки, сначала мастер привозил игрушки как образцы для уроков керамики. "Чтобы ученики видели, какие разные могут быть формы", - пояснила она.

На выставке представлены классическая каргопольская, сомовская, абашевская, романовская, филимоновская и другие игрушки. "Традиционно считалось, что игрушка должна быть небольшой - с ладошку ребенка, чтобы он мог ей играть. Но вот один из учеников Сергея Клыкова Михаил Шумилов делает специально для выставок игрушку больших размеров, чем принято, чтобы можно было рассмотреть детали", - рассказала Антипина.

Выставка продлится до 19 апреля. Затем Клыков планирует передать ее научной библиотеке. "Он предполагает подарить коллекцию библиотеке, потому что ему не хочется, чтобы она распалась. Мы планируем ее принять", - добавила куратор выставки.