Сотни тысяч человек отпраздновали на улицах британских городов День святого Патрика

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Несколько сотен тысяч человек приняли участие в шествиях, посвященных Дню святого Патрика в Соединенном Королевстве. В Лондоне, по данным столичной администрации, более 100 тыс. местных жителей и гостей британской столицы в воскресенье присоединились к многочисленным культурным мероприятиям в рамках фестиваля London St. Patrick's Day Festival ("Лондонский фестиваль в честь Дня святого Патрика"), который проводится при поддержке мэрии города с 2002 года.

Карнавалы прошли также в Бирмингеме, Белфасте и Эдинбурге. Их участники традиционно наряжались в одежду изумрудного цвета или костюмы персонажей ирландского фольклора. Самым популярным образом для перевоплощения как у взрослых, так и у детей был лепрекон - волшебник в шляпе, одетый в зеленый костюм.

Как сообщило агентство Press Association, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт в этот день прибыли на парад, который прошел на плацу Ирландского гвардейского полка на западе Лондона. После завершения военного смотра члены королевской семьи выпили по бокалу популярного в Ирландии темного пива.

Святой Патрик считается основателем и первым епископом ирландской христианской церкви. Ирландцы начали отмечать День святого Патрика 17 марта в X-XI веках. В 1903 году 17 марта в Ирландии стало выходным днем.

День святого Патрика отмечают в странах, где есть многочисленные ирландские диаспоры - в США, Канаде, Австралии, Аргентине, Новой Зеландии и европейских странах. В России первый парад в честь Дня святого Патрика прошел на Новом Арбате в 1992 году.