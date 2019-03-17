Ученые прочитали 32 лекции в барах Петербурга в рамках научного фестиваля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Российские ученые в рамках фестиваля Science Bar Hopping в воскресенье прочитали 32 лекции в 16 барах в центре Петербурга. Акция была организована "Фондом инфраструктурных и образовательных программ" (входит в "Роснано") и медиакомпанией "Бумага".

"Science Bar Hopping проходит в Петербурге впервые, в прошлом году он проходил в Москве, - сообщила ТАСС директор по развитию проектов "Бумаги" Мария Рзаева. - Фестивалем мы хотим в том числе показать, что ученые - это не скучные люди в халатах, а те, кто гордится своей профессией. Мы стараемся подать исследования, о которых рассказывают ученые, максимально интересно для аудитории. Концепция фестиваля состояла в том, чтобы сами ученые рассказали о том, что их удивляет в их областях".

По словам собеседницы агентства, для участия в нем зарегистрировалось около 4 тыс. человек. Лекции прочли московские и петербургские ученые. Среди тем - социология беспилотников, история возникновения зрения у человека, сверхпрочные сплавы, альтернативная энергетика, архитектура и многие другие.