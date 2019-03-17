Команда МГУ обошла соперников из 25 стран мира на фестивале по программированию в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Команда Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова одержала победу на фестивале по спортивному программированию MosCode в Москве, участие в котором с 16 по 17 марта приняли студенты из более 20 стран мира. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (МФТИ).

Участие в фестивале приняли также сотрудники технологических компаний, таких как "ВКонтакте", "Google Europe" и "Яндекс". "Победителями соревнования стали действующие чемпионы мира, команда МГУ им. М. В. Ломоносова "Red Panda", которые получили почетный кубок фестиваля. Второе место у команды "Almost Retired", выступающей от Нижегородского государственного университета. На третьем месте завершила соревнования команда "ВКонтакте" "haVKa-papstvo", четвертое место заняла команда "Google Europe" "Petr Team", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на ежегодный фестиваль на площадке Физтехпарка приехали посоревноваться студенты 42 университетов из 25 стран мира. Среди них учащиеся Национального университета Сингапура, Хайфского университета (Израиль), Тишринского университета (Сирия), Университета Техаса в Остине (США), Технического университета Мюнхена (Германия).

"К нам приехали ребята с разных концов света - от Бразилии до Китая. Сильнейшие "олимпиадники" со всего мира, собранные на одной площадке. Это идеальная среда для подготовки к финалу. В этом году среди 12 уникальных задач соревнования были и задачи от "Мегафона" и [компании] Acronis, ведь без взаимодействия с реальными проблемами индустрии победы на чемпионатах не имели бы практического применения", - цитирует пресс-служба проректора МФТИ Алексея Малеева.

Фестиваль MosCode стал итоговой тренировкой перед финалом чемпионата мира по программированию ICPC, который пройдет с 31 марта по 5 апреля в Порту (Португалия). Организатором выступил центр развития ИТ-образования МФТИ совместно с компаниями "Мегафон" и Acronis при поддержке Huawei, JetBrains и "Яндекс".