Упряжки преодолели самый экстремальный этап гонки "Берингия" на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Участники гонки на собачьих упряжках "Берингия" преодолели самый трудный этап соревнований - Срединный хребет Камчатки. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в оргкомитете гонки.

"Все 11 участников гонки "Берингия" успешно и с первого раза прошли этап, проходящий через Срединный хребет Камчатки в районе Карагинского перевала. Ранее за всю историю гонки пройти перевал с первого раза удалось только четырежды. Здесь гористая местность с очень сложными переходами, высота 1200 м. В этом году погода не препятствовала прохождению перевала, трасса также позволила всем упряжкам справиться со сложным этапом", - сообщили в оргкомитете.

В нем добавили, что впереди гонщиков ждет еще один непростой переход на пути к финишу в райцентре Усть-Камчатск. "В Усть-Камчатском районе повышенную активность проявляют два вулкана: Шивелуч и Безымянный. Из-за выбросов пепла вскрываются реки, снег становится неустойчивым. В этом году этап в Усть-Камчатском районе обещает быть одним из самых сложных", - пояснили в оргкомитете гонки.

"Берингия-2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров в возрасте от 18 до 59 лет. Семеро из них сошли с дистанции из-за сложностей с упряжками. Гонку продолжают 11 каюров из Москвы, Камчатского края и Карелии.

Гонка проходит через в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюрам приходится вести упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы протяженностью 1,4 тыс. км проходит в безлюдной, покрытой снегом тундре. Планируется, что финишируют каюры в конце марта в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы тогда составляла 250 км. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия-2018" протяженностью 2101 км была включена в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.