Кириенко: конкурс "Лидеры России" не нуждается в законодательном закреплении

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Конкурс "Лидеры России" как новая система подготовки и отбора кадрового резерва зарекомендовала себя с положительной стороны, однако ее законодательное закрепление привело бы к "имитации конкурсов". Такое мнение высказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ и наставник "Лидеров России" Сергей Кириенко в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник на сайте издания.

"Я как раз считаю, что если попробовать сейчас это законом закрепить, то будет вредно. Потому что начнется имитация конкурсов, а это никому не нужно", - подчеркнул он.

"Когда Владимир Владимирович [Путин] встречался с избранными губернаторами, он им сказал: "Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса "Лидеры России". Этот механизм у нас уже работает, прошу вас его поддержать". Поэтому следом за "Лидерами России" пошло большое количество кадровых конкурсов в регионах. Это уже десятки тысяч людей, попадающих в резерв, назначаемых на должности", - рассказал Кириенко.

Наставник конкурса отметил, что министерства, ведомства и компании тоже создают собственные проекты, аналогичные "Лидерам России". Так, ведомственный конкурс был создан Федеральной налоговой службой, программа подготовки и отбора кадров подготовлена и в "Газпром нефти". "Все крупнейшие компании выступают сейчас партнерами проекта "Лидеры России". Они приглашают ребят на стажировки, проходят с ними собеседования", - рассказал Кириенко, подчеркнув, что в компаниях "складывается такая же прозрачная, открытая система отбора в резерв и назначения на должности".

О конкурсе

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития одноименной платформы была создана автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

По итогам первого конкурса "Лидеры России", финал которого прошел 7-11 февраля 2018 года, более 80 его участников получили кадровые назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров. Второй конкурс стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации, победителями стали 104 конкурсанта. Их имена были объявлены 17 марта.

Победители конкурса также получают возможность в течение года проходить программу наставничества у государственных деятелей, топ-менеджеров ведущих компаний.