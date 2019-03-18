Жителей хабаровского поселка переселят в другие населенные пункты после оползня на Бурее

ТАСС, 18 марта. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал решил переселить жителей села Чекунда в близлежащие населенные пункты в связи с угрозой подтопления, вызванной сходом оползня на реке Бурее. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В декабре 2018 года скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище, водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший за последние годы в стране. Его объем составил около 24 млн кубометров. Перепад уровней воды в местах до и после затора превышал 6 м.

"Принято решение о переселении жителей Чекунды в город Чегдомын и находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС. Сейчас в поселке пустуют 44 квартиры, которые после капитального ремонта могли бы занять чекундинцы. Часть семей, по расчетам краевых властей, получит сертификаты на приобретение жилья на вторичном рынке", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в апреле в Верхнебуреинский район направят сразу две группы спасателей - в Чекунду и на место оползня - для работ по углублению водоема и контроля за ходом льда после полного вскрытия реки.

По указанию президента России Владимира Путина с 11 января по 12 февраля армейские подразделения расчищали русло реки Бурея, которое было перекрыто в результате схода оползня. Военнослужащие в результате ликвидировали около 500 тыс. кубометров скальных пород, сформировав проран в заторе.