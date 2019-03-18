Мелкодисперсная пыль нанесла экономике Южной Кореи в 2018 году ущерб в $3,5 млрд

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Экономический ущерб причиненный Республике Корея загрязнением атмосферы мелкодисперсными частицами PM 2.5, достиг в прошлом году $3,5 млрд, что составляет 0,2% ВВП. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Института экономических исследований группы "Хёндэ".

Документ подготовлен по результатам исследования, проведенного с 18 по 28 февраля среди 1008 человек, занятых в разных отраслях экономики. Они оценили влияние на каждую отрасль состояния атмосферы.

Было подсчитано, что производственная сфера в стране столкнулась с ограничениями своей деятельности на 6,7%. Особенно это коснулось сферы сельского, лесного хозяйства и рыболовства, работа в которых осуществляется преимущественно на открытом воздухе. Ущерб домохозяйств, связанный с микропылью, составил в среднем $20 в месяц.

На прошлой неделе Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло восемь законопроектов, связанных с проблемой загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью. Согласно нововведениям, теперь законодательно признается ущерб от воздействия микропыли, а сама проблема включена в категорию социальных бедствий наряду с войной, стихийными бедствиями, экономическим кризисом и массовой безработицей. Это значительно упрощает возможности для выделения дополнительного бюджета на решение данной проблемы.

Согласно данным последних исследований, частицы мелкодисперсной пыли крайне вредны для здоровья. Они накапливаются в организме, провоцируя со временем развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, рака легких. По мнению ученых, смог в Южной Корее в основном состоит из смеси выбросов промышленных предприятий соседнего Китая, корейских угольных теплостанций и автомобильных выхлопов.