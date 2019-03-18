Доля привитых от кори детей выросла в Крыму за пять лет до 99%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Доля крымских детей, которым на первом году жизни сделали прививки от кори, краснухи и паротита, увеличилась с менее чем 30% в 2013 году до 99% в 2018-м. Такие данные приводятся в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

Доля детей до одного года, прошедших вакцинацию от полиомиелита, возросла до 96,1% (против 69,7% в 2013 году), привитых от дифтерии, коклюша и столбняка - до 97,3% (по сравнению с 46,3%). Прививки от гепатита по итогам 2018 года получили 95% детей в регионе, тогда как в 2013-м их было только 38,1%. Также до 95,1% возросла доля взрослых, получивших повторные вакцины против дифтерии и столбняка (в 2013 году она составляла 25,1%).

По данным Роспотребнадзора, до 2014 года в Крыму вакцинация взрослых против гриппа практически не проводилась, а против кори не проводилась вообще. Ограниченно прививали от вирусного гепатита В.

"С 2014 по 2018 год было иммунизировано более 120 тыс. взрослых против кори и вирусного гепатита В, а иммунизацией против гриппа на сегодняшний день охватывается порядка 45% населения, численность привитых достигает более 900 тыс. человек", - подвели итоги пятилетней работы в Крыму в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день полуостров полностью обеспечен вакцинами: уровень охвата вакцинацией вырос с 25-46% до 95%, добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили рост потребительской грамотности крымчан. "Особое внимание уделяется просветительским мероприятиям для населения о правах потребителя - семинарам, круглым столам, встречам, тематическим и общим консультациям, выступлениям в СМИ. В 2018 году оказано 2086 консультаций, что в пять раз больше по сравнению с 2014 годом", - заключили в ведомстве.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.