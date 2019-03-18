В ООН сообщили, что в мире с 2017 года увеличилось число министров-женщин

ЖЕНЕВА, 18 марта. /ТАСС/. Женщин, занимающих министерские посты, становится в мире все больше: с 2017 года отмечен рост на 2,4%, до 20,7%. По состоянию на 1 января 2019 года на 812 министерских должностях из 3922 работали женщины. ООН и Межпарламентский союз (МПС), опубликовавшие эти данные, расценивают происходящие перемены как "воодушевляющие", но отмечают, что в большинстве случаев правительства возглавляют мужчины.

Рывок Эфиопии

МПС и структура "ООН-женщины" опубликовали в Женеве информационную карту "Женщины в политике", которая дает наглядное представление о продвижении за два последних года к гендерному равенству в правительствах государств мира. В представленной на карте таблице на первом месте находится Испания, где из 17 министров 11 женщин (64,7%). Более половины министерских портфелей получили они и в занявшей второе место Никарагуа (55,6%), а также в Швеции (54,5%). Далее в списке лидеров следуют Албания, Колумбия, Коста-Рика, Руанда, Канада и Франция. Россия находится на 134-й позиции (12,9%), а замыкают список 11 стран (места со 178 по 188), в правительствах которых на 1 января не было женщин. Среди них - Азербайджан, Литва, Саудовская Аравия, Таиланд и Папуа - Новая Гвинея.

Наиболее значительный рывок вперед сделала за два года Эфиопия: доля женщин в правительстве за два года выросла с 10% до 47,6%. В Мексике также отмечен существенный рост: с 26,3% до 42,1%. Но есть и обратные примеры: в Словакии доля женщин уменьшилась с 50% до 25%, в Литве - с 21,4% до нуля, на Филиппинах - с 14,7% до 10,3%.

Чаще всего женщинам поручают в правительствах заниматься социальными делами (109 министров), вопросами, касающимися семьи, детей, молодежи и пожилых людей (107), окружающей средой, энергетикой и природными ресурсами (95), проблемами занятости и профессионального образования (87), торговлей и промышленностью (84). Относительно редко достаются им портфели министров по парламентским делам (5), по информации и СМИ (9), вопросам народонаселения (10), транспорту (19) и по экономике и развитию (21).

Тем не менее, в ряде случаев отмечен существенный рост в занятии женщинами министерских постов, которые традиционно считались прежде мужскими. В частности, с 2017 года на 30% выросло число женщин, возглавляющих министерство обороны своей страны, на 53,9% - министерство финансов, на 13,6% - министерство иностранных дел. Ранее в марте МПС опубликовал доклад, согласно которому число женщин-парламентариев с 2017 года выросло почти на 1%, и сейчас их в мире 24,3%.

Среди президентов мало женщин

В том, что касается высших руководящих постов, дела обстоят менее радужно: с 7,2% до 6,6% уменьшилось число женщин, избранных президентами стран (их всего 10 из 153), и с 5,7% до 5,2% (10 из 193) - назначенных главами правительств.

Как отметила, комментируя новые данные, председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон, "равное представительство женщин на правительственных постах является фундаментальным фактором для того, чтобы демократия была представительной и эффективной". "Несмотря на некоторое позитивное движение, в подавляющем большинстве случаев правительства возглавляют мужчины, - сказала она. - Общая ответственность мужчин и женщин состоит в том, чтобы это изменить и обеспечить гендерное равенство на всех политических уровнях". "Очень важно определить главные препятствия, мешающие женщинам занимать посты, на которых принимаются решения", - подчеркнула она.

В свою очередь, исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука отметила, что "увеличение числа женщин в политике ведет к более инклюзивным решениям и может изменить представление людей о том, как выглядит лидер". "Нам еще предстоит преодолеть крутой подъем, однако растущая доля женщин-министров воодушевляет, особенно там, где мы видим увеличение числа стран с гендерно сбалансированными министерскими кабинетами", - заключила она.