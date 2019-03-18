Фонд помощи семьям жертв терактов в Новой Зеландии собрал более $5 млн

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Фонд пожертвований семьям погибших и пострадавших в террористических актах в Крайстчерче собрал 7,4 млн новозеландских долларов ($5 млн).

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Об этом понедельник сообщает издание New Zeland Herald со ссылкой на организаторов фонда.

Фонд помощи проводит сбор средств на двух интернет- ресурсах с полуночи 15 марта. К полудню 18 марта на его счетах оказалось более 7,4 млн новозеландских долларов, поступивших от 70 тыс. человек.

"Масштаб пожертвований для нас просто беспрецедентный. Мы уже собрали большую сумму на счетах и новые переводы приходят каждый час", - рассказал представитель оргкомитета фонда Робин Лентелл.

Как отметил председатель исламского информационного центра Новой Зеландии Анвар Сахиб, в задачи которого входит распределение собранных денег между семьями пострадавших, центр намерен начать выплачивать пособия из собранных средств уже в ближайшие дни. "Мы планируем уже сегодня встретиться с группой поддержки и представителями семей жертв, чтобы составить скоординированный план по распределению денег", - отметил Сахиб.