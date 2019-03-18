Жители Дальнего Востока отмечают "Крымскую весну" концертами, хороводами и ярмарками

ТАСС, 18 марта. Жители регионов Дальнего Востока широко отмечают "Крымскую весну" - праздник, посвященный пятой годовщине референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Российской Федерацией. Торжественные мероприятия начались еще в выходные, 18 марта они продолжаются в Якутии, Приморском и Хабаровском краях, на Чукотке и Камчатке, в Магаданской области и на Сахалине, сообщили ТАСС в местных администрациях.
"В Якутске, на площади Победы, в понедельник состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной плите города-героя Севастополя, а на площади Дружбы состоялся концерт. Исторический парк "Россия - моя история" подготовил для посетителей медиавыставку "Небо Крыма", где в мультимедийном формате можно ознакомиться с историй и настоящим Крыма", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
К Всероссийскому фестивалю "Крымская весна" присоединилась Сахалинская область - 18 марта во всех школах и учреждениях среднего профобразования региона с утра прошли классные часы, посвященные истории Крыма. В Магадане в рамках трехдневной праздничной программы работают выставки, тематические площадки, проводятся посвященные Крыму классные уроки знаний для школьников. "Сегодня мы отмечаем пятилетие "Крымской весны", на крымском полуострове сейчас действительно весна, и у нас, в Магаданской области, тоже светит солнце", - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Магаданской области Сергея Носова.
Жители Чукотского автономного округа праздник отметили концертными программами "От Чукотки до Крыма - Россия неделима!". В центре Петропавловска-Камчатского прошел праздник "Крымская весна", где выступили творческие коллективы Камчатки, был организован флешмоб "Севастопольский вальс".
В столице Дальнего Востока - городе Владивосток - вечером в честь пятой годовщины воссоединения России и полуострова у мемориала "Боевая слава ТОФ (Тихоокеанский флот - прим. ТАСС)", состоится митинг- концерт "Крымская весна". "Запланированы выступления представителей общественности, национальных и ветеранских организаций, а также концертная программа от творческих коллективов края. К масштабному событию готовы присоединиться военные, студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений, а также все неравнодушные жители Приморья", - сообщили в администрации Приморского края.
С 19 по 24 марта в Южно-Сахалинске пройдет ярмарка, на которой будут представлены крымский мед, чай, халва, изделия из льна и другие товары.