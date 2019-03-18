В Бурятии зарегистрировали первые в 2019 году лесные пожары

УЛАН-УДЭ, 18 марта. /ТАСС/. Пожароопасный сезон открыт в Бурятии, сообщила в понедельник пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"В Бурятии начались природные пожары. За прошедшие выходные в лесном фонде республики было ликвидировано два очага возгораний на территории Заиграевского и Кижингинского районов и один очаг на землях министерства обороны РФ в Заиграевском районе. Общая площадь, пройденная огнем, составила менее 10 га", - говорится в ведомстве.

Кроме того, лесной пожар зарегистрирован в Окинском районе на 1 га. Причиной возникновения возгорания там стало неосторожное обращение с огнем.

В начале марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что пожароопасный сезон в регионе в этом году будет более напряженным, чем в прошлом, поскольку ожидаются высокие температуры воздуха и сухая погода. При этом в РАЛХ сообщали, что в 2019 году финансирование на подготовку к лесным пожарам и на борьбу с ними в Бурятии увеличено на 30 млн рублей по сравнению с 2018 годом - до более чем 350 млн рублей. Основная часть средств направлена на профилактические меры - обустройство минерализованных полос, контролируемые выжигания и другие мероприятия.

В 2019 году лесники Бурятии продолжат введенную в 2018 году практику видеомониторинга. Вовремя обнаруживать лесные пожары им будут помогать десять видеокамер, установленные в Заиграевском, Прибайкальском, Кабанском, Тарбагатайском, Иволгинском и Баргузинском районах. Площадь охвата видеомониторингом составит более 500 тыс. га.