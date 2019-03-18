Роспотребнадзор отметил рост иммунизации населения в Крыму в последние пять лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Уровень охвата вакцинацией по всем декретированным группам населения в Крыму достигает необходимого показателя - не менее 95%, тогда как до 2014 года вакцинация и ревакцинация в отдельных возрастных группах против дифтерии, кори, столбняка, полиомиелита достигала только 25-46%. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Роспотебнадзора, подводя итоги пятилетней работы ведомства в Крыму.

"До 2014 года на территории полуострова государственные поставки иммунолекарственных препаратов для плановой иммунизации населения были недостаточными и нерегулярными. В связи с чем охват вакцинацией и ревакцинацией в отдельных возрастных группах против дифтерии, кори, столбняка, полиомиелита достигал только 25-46%. В то время как сегодня, благодаря 100-процентному обеспеченности вакцинами, уровень охвата по всем декретированным группам населения достигает необходимого уровня не менее 95%", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что до 2014 года в Крыму не проводилась иммунизация взрослых против кори, иммунизация против вирусного гепатита В была ограничена, а против гриппа практически не осуществлялась. С 2014 по 2018 года было иммунизировано более 120 тыс. взрослых против кори и вирусного гепатита В. Иммунизация против гриппа охватывается порядка 45% населения, численность привитых достигает более 900 тыс. человек. Добавилась иммунизация детского и взрослого населения против пневмококковой инфекции и гриппа.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.