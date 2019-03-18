Минздрав: более 15 эвакуированных из зоны конфликта с Таджикистаном госпитализированы

БИШКЕК, 18 марта. /ТАСС/. Более 15 граждан Киргизии, эвакуированных из приграничных с Таджикистаном поселков, госпитализированы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба киргизского министерства здравоохранения.

"В общей сложности, с 14 по 17 марта за медицинской помощью с различными диагнозами обратились 45 граждан, которые были эвакуированы, из них в Баткенскую областную больницу госпитализированы 16 человек", - говорится в сообщении и уточняется, что они страдали от сахарного диабета, повышенного артериального давления или заразились кишечными инфекциями.

По данным киргизских властей, из района противостояния между жителями пограничных населенных пунктов Киргизии и Таджикистана в областной центр Баткен были вывезены 453 жителя двух киргизских поселков. "В местах их временного расселения организованы дежурства врачей и среднего медицинского персонала, а также обследование имеющих проблемы со здоровьем лиц", - отмечает пресс-служба.

Помимо этого, медики регулярно оказывают эвакуированным, среди которых подавляющее большинство женщин и детей, медицинскую помощь. Для этой цели в Баткен из соседнего областного центра Ош прибыли психологи и психотерапевты.

Обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась днем 13 марта после того, как произошли столкновения между жителями двух стран в районе киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад. Поводом для этого послужило строительство Киргизией в этом районе объездной автодороги Аксай-Тамдык на спорном участке границы. В результате противостояния три гражданина Киргизии получили огнестрельные ранения, данными о пострадавших жителях Таджикистана официальный Бишкек пока не располагает. В настоящее время стороны продолжают переговоры об урегулировании конфликта.

Протяженность границы двух республик составляет около 970 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Два года назад Киргизия и Таджикистан активно начали процесс делимитации и демаркации границы, на данный момент описано уже около 580 км линии прохождения рубежа.