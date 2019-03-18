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В Удмуртии зарегистрировали первый в этом году случай заболевания корью

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, мужчина заболел после возвращения из Вьетнама

ИЖЕВСК, 18 марта. /ТАСС/. Первый с начала текущего года случай заболевания корью зарегистрирован в Удмуртской республике - житель региона скорее всего заразился опасным вирусом во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Случай был в марте. Это мужчина средних лет, приехал из Вьетнама и заболел корью … на данный момент у него все хорошо. Привили все контактных лиц ... очаг полностью купировали", - рассказал собеседник агентства.

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В пресс-службе минздрава Удмуртии уточнили ТАСС, что всего было привито около 300 контактировавших с заболевшим человек в Ижевске и Завьяловском районе, а сам он был выписан из стационара на прошлой неделе "без признаков болезни".

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора РФ по Удмуртии, в 2018 году на территории республики было зарегистрировано семь случаев кори, все они носили завозной характер. На сайте ведомства сообщается, что в 2018 году в республике было вакцинировано от кори более 23 тыс. человек, в том числе около 20 тыс. детей, а за 2 месяца 2019 года вакцинировано более 3 тыс. человек, в основном детей.

Корь - тяжелое, высокозаразное вирусное заболевание, часто сопровождающееся осложнениями. Передается воздушно-капельным путем. Корь сопровождается слабостью, высокой температурой, насморком, кашлем, на теле появляется сыпь.

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