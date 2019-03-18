В Удмуртии зарегистрировали первый в этом году случай заболевания корью

ИЖЕВСК, 18 марта. /ТАСС/. Первый с начала текущего года случай заболевания корью зарегистрирован в Удмуртской республике - житель региона скорее всего заразился опасным вирусом во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Случай был в марте. Это мужчина средних лет, приехал из Вьетнама и заболел корью … на данный момент у него все хорошо. Привили все контактных лиц ... очаг полностью купировали", - рассказал собеседник агентства.