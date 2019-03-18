Путин встречается с крымчанами в Симферополе. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин встречается с представителями общественности в Симферополе во время празднования пятой годовщины референдума 2014 года и воссоединения Крыма с РФ.

Пять лет назад, после государственного переворота на Украине на полуострове прошел референдум, на котором жители проголосовали за воссоединение с Россией. В пользу, как тогда говорили, "возвращения домой", высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% населения Севастополя при явке 80%. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года и уже 21 марта ратифицирован Федеральным собранием.