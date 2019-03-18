{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Путин встречается с крымчанами в Симферополе. Видеотрансляция

Встреча с представителями общественности проходит в рамках пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин встречается с представителями общественности в Симферополе во время празднования пятой годовщины референдума 2014 года и воссоединения Крыма с РФ.

Пять лет назад, после государственного переворота на Украине на полуострове прошел референдум, на котором жители проголосовали за воссоединение с Россией. В пользу, как тогда говорили, "возвращения домой", высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% населения Севастополя при явке 80%. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года и уже 21 марта ратифицирован Федеральным собранием.

Новые сообщения ↑
Теги
РоссияКрым
Минкомсвязи удовлетворено процессом перехода на цифровое ТВ в Новгородской области
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что процесс перехода на новый тип вещания в регионе организован на достойном уровне
Читать полностью